Звезд «Битвы экстрасенсов» преследует злой рок: что случилось с самыми яркими участниками

Мистическое шоу «Битва экстрасенсов» выходит на экраны уже 15 лет. Каждый сезон яркие герои притягивают внимание миллионов зрителей по всей стране, но мало кто догадывается, что после участия в проекте их преследуют несчастья.

Так, герой девятого сезона Юрий Испарьянц был известен как маг, покоряющий потусторонние силы с помощью кнута и ножа. Он не боялся магии и своих сил, но неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте 35 лет. Врачам так и не удалось найти причину случившегося, поэтому близкие и поклонники уверены, что Юрия забрали потусторонние силы из-за его могущества.

Мистическое несчастье произошло и с Надеждой Титовой. Целительница и предсказательница, которая практиковала проведение языческих ритуалов, неожиданно для всех скончалась в 2013 году. Близкие до сих пор не разгласили никаких подробностей случившегося, поэтому многие уверены, что она впала в транс во время одного из своих ритуалов и так и не смогла вернуться обратно.

Смерть Александра Агапита также овеяна тайной. Один из самых ярких участников всех сезонов проекта, он смело называл себя Королем экстрасенсов, с чем беспрекословно соглашалась армия его фанатов. И для многих стало шоком, что 43-летний Александр просто уснул за рулем и разбился в ДТП. Как уверены его фанаты, на самом деле он инсценировал свою смерть, чтобы заняться собственным здоровьем, ведь врачи обнаружили у него рак.

Помимо этого, трагическая судьба постигла и многих других участников проекта. И подобных историй за годы эфира оказалось настолько много, что поклонники не скрывают своих переживаний за каждого экстрасенса и всегда просят их быть как можно осторожнее.