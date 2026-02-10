Оповещения от Киноафиши
«Зверополис 2» заработал $1.8 млрд – стал одним из самых кассовых фильмов в истории: а вот как выглядит топ-10 таких кинолент

«Зверополис 2» заработал $1.8 млрд – стал одним из самых кассовых фильмов в истории: а вот как выглядит топ-10 таких кинолент

10 февраля 2026 14:15
«Зверополис 2» заработал $1.8 млрд – стал одним из самых кассовых фильмов в истории: а вот как выглядит топ-10 таких кинолент

Если не знаете, что посмотреть – включайте любое кино из подборки, ведь столько зрителей не могут ошибаться.

Почти три месяца спустя после премьеры мультфильм «Зверополис 2» от студии Disney завершает свой грандиозный прокатный путь. К 9 февраля его сборы достигли впечатляющей отметки в 1,8 млрд долларов, что позволило картине закрепиться в десятке самых кассовых проектов в истории мирового кинематографа.

Напомним, что в сиквеле мульта Джуди и Ник выясняют, что змея по имени Гэри задумал украсть древнюю книгу, чтобы очистить своё имя. Неожиданно сами оказавшись в роли беглецов, они вынуждены скрываться от полиции и в процессе расследования выходят на след настоящего злодея, готового на убийство ради обладания той же таинственной реликвией.

Этот финансовый успех вывел продолжение истории зайчихи Джуди и лиса Ника на девятую строчку рейтинга, потеснив других гигантов. Теперь мультфильм находится в одной лиге с абсолютными рекордсменами, такими как «Аватар» и «Мстители: Финал».

«Зверополис 2» заработал $1.8 млрд – стал одним из самых кассовых фильмов в истории: а вот как выглядит топ-10 таких кинолент

А вот как сейчас выглядит топ-10 самых кассовых фильмов в истории:

Место Название фильма Сборы в мире
1 Аватар $2,92 млрд
2 Мстители: Финал $2,79 млрд
3 Аватар: Путь воды $2,32 млрд
4 Титаник $2,26 млрд
5 Нэчжа побеждает Царя драконов $2,25 млрд
6 Звёздные войны: Пробуждение Силы $2,07 млрд
7 Мстители: Война бесконечности $2,05 млрд
8 Человек-паук: Нет пути домой $1,92 млрд
9 Зверополис 2 $1,8 млрд
10 Головоломка 2 $1,69 млрд
Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Зверополис 2» (2025), кадр из фильма «Аватар» (2009)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
