«Зверополис 2» заработал $1.8 млрд – стал одним из самых кассовых фильмов в истории: а вот как выглядит топ-10 таких кинолент

Почти три месяца спустя после премьеры мультфильм «Зверополис 2» от студии Disney завершает свой грандиозный прокатный путь. К 9 февраля его сборы достигли впечатляющей отметки в 1,8 млрд долларов, что позволило картине закрепиться в десятке самых кассовых проектов в истории мирового кинематографа.
Напомним, что в сиквеле мульта Джуди и Ник выясняют, что змея по имени Гэри задумал украсть древнюю книгу, чтобы очистить своё имя. Неожиданно сами оказавшись в роли беглецов, они вынуждены скрываться от полиции и в процессе расследования выходят на след настоящего злодея, готового на убийство ради обладания той же таинственной реликвией.
Этот финансовый успех вывел продолжение истории зайчихи Джуди и лиса Ника на девятую строчку рейтинга, потеснив других гигантов. Теперь мультфильм находится в одной лиге с абсолютными рекордсменами, такими как «Аватар» и «Мстители: Финал».
А вот как сейчас выглядит топ-10 самых кассовых фильмов в истории:
|Место
|Название фильма
|Сборы в мире
|1
|Аватар
|$2,92 млрд
|2
|Мстители: Финал
|$2,79 млрд
|3
|Аватар: Путь воды
|$2,32 млрд
|4
|Титаник
|$2,26 млрд
|5
|Нэчжа побеждает Царя драконов
|$2,25 млрд
|6
|Звёздные войны: Пробуждение Силы
|$2,07 млрд
|7
|Мстители: Война бесконечности
|$2,05 млрд
|8
|Человек-паук: Нет пути домой
|$1,92 млрд
|9
|Зверополис 2
|$1,8 млрд
|10
|Головоломка 2
|$1,69 млрд