«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко)

Франшиза о Гарри Поттере давно зарекомендовала себя как безотказный конвейер по зарабатыванию денег. Каждый фильм серии собирал сотни миллионов долларов, а итоговые сборы всей саги почти достигли 10 миллиардов долларов. Но в 2025 году на горизонте появился неожиданный соперник.

Что творится в кассе?

На данный момент «Зверополис 2» заработал в мировом прокате $938 415 739. И это впечатляющий результат: мультфильм уже обошел по сборам «Гарри Поттера и Принца‑полукровку» (который при бюджете в $250 млн собрал около $935 млн) — самый дорогой фильм всей поттерианы!

А теперь — забавный факт: пока мы дописываем эту статью, «Зверополис 2» потихоньку обходит и «Гарри Поттера и Орден Феникса» ($939 288 805). Да‑да, разница уже минимальна!

Конечно, до «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» ($1 356 млрд) пока далеко — этот рекорд тяжело побить. Но и он не выглядит абсолютно недостижимым с такой-то динамикой.

А вот «Дары смерти. Часть 1» ($960 млн) и «Гарри Поттер и философский камень» ($1 024 млрд), скорее всего, падут перед сиквелом мульта в ближайшие недели.

Важнейший релиз Disney

«Зверополис 2» демонстрирует, что Disney по‑прежнему умеет создавать хиты, не связанные с супергероями, а анимационные фильмы способны конкурировать с блокбастерами уровня «Гарри Поттера».

Так что следите за кассовыми сборами: возможно, уже через пару недель мы будем говорить о новом рекордсмене!

