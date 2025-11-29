Меню
29 ноября 2025 17:09
«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди

Потенциальные 2 млрд у него в кармане.

Пока одни студии пытаются удивить зрителей сложными метафорами и тёмными сюжетами, Disney доказала: иногда гениальность — это сделать всё то же самое, но чуть лучше.

«Зверополис 2», который фанаты ждали почти десятилетие, не просто оправдал ожидания — он превратился в кассовую бомбу, собравшую $100 млн за стартовые выходные и побившую рекорды голливудской анимации в Китае.

Секрет мультика

Секрет успеха прост — вместо того чтобы ломать проверенную формулу и пытаться заново изобрести велосипед, создатели довели её до совершенства. Да, Джуди и Ник снова расследуют заговор, основанный на предрассудках (теперь против рептилий), снова спорят и снова учатся работать в паре.

Но этот самоповтор — как идеально исполненная музыкальная тема: знакомые ноты звучат свежо за счёт виртуозной аранжировки.

Зверополис стал только лучше

Мир Зверополиса, который в первой части казался детально проработанным, во второй обрёл невероятную глубину. Каждый кадр раскрывает быт этого мира, нам показывают больше районов и правил мира.

Ящерица, ходящая по воде как библейский персонаж, лис по имени Майкл Джей Фокс, цитаты от «Молчания ягнят» до «Сияния». Взрослые зрители будут ловить себя на том, что не успевают уследить за всеми отсылками, а дети — просто хохотать над комичными погонями и драками.

Но главное — фильм остаётся удивительно тактичным в своей социальной сатире. Классовый конфликт представлен через пародию на «Наследников», дискуссия о мигрантах — через змей в сомбреро, а тема терапии подана с лёгкостью, не теряя глубины.

Это тот редкий случай, когда сиквел не пытается затмить оригинал, а становится его достойным продолжением — таким же умным, трогательным и безупречно сделанным, что в свою очередь отражается на сборах, рекордных и сулящих пару миллиардов.

Как «Войну и мир»: перед выходом 2-й части «Чебурашку» с Гармашем «заставят посмотреть» миллионы россиян.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
