Зверев проговорился о связи с взятым из детдома сыном: ему уже 30 лет

Сергей Зверев не любит вспоминать о своем приемном сыне Сергее Звереве-младшем. В этом году парню исполняется уже 30 лет, как он живет теперь?

Пока Сережа был маленьким, он охотно расхаживал с приемным папой по красным дорожкам и участвовал в его шоу. Но когда мальчик подрос, в маленькой звездной семье начался разлад.

Сначала Зверев-младший начал ходить на телешоу и делиться подробностями жизни с отцом. По его словам, старший Зверев все свое внимание уделял борьбе за экологию, а на него вообще не обращал никакого внимания.

Окончательно разругались отец и сын, когда младший Зверев решил жениться. Отец не одобрял этот союз и даже не приехал на свадьбу. Пара быстро распалась, но вторая избранница сына не устроила стилиста еще больше. До встречи со Зверевым она родила двоих детей от другого мужчины и создавала у будущего свекра впечатление охотницы за деньгами. Из-за выбора невесты Зверевы окончательно поссорились и разорвали все контакты.

О том, как сейчас происходит общение с приемным сыном, стилист проговорился Телеграм-каналу «Звездная пыль». По словам Сергея, он с сыном до сих пор не разговаривает, а тот не предпринимает никаких попыток помириться. Последний раз они общались в 2014 году.