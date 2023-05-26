Зверев остался не у дел: взгляните на самого скандального стилиста современности

Глядя на Филиппо Сорчинелли, сложно даже предположить, что он работает с самыми знаменитыми представителями Ватикана. В том числе скандальный стилист одевает и Папу Римского.

Брутальный итальянец с густой бородой не стесняется эпатировать публику. В этом он превзошел даже Сергея Зверева. На теле Филиппо множество татуировок, и кажется, что для строгой католической церкви это должно быть неприемлемо. Впрочем, красавец регулярно создает рясы для священников, которые с удовольствие носят роскошные одеяния.

Тем временем в социальных сетях Сорчинелли довольно часто появляются его откровенные фото. Он старается демонстрировать свою мускулистую фигуру и графические тату. Профессия брутального мачо вызывает вопросы среди его подписчиков. А многие католики не скрывают своего удивления, когда видят эпатажного стилиста Папы Римского.