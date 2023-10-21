«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве

Еще не так давно Никита Джигурда трогал на людях Анастасию Волочкову за интимные места, а теперь балерина не подпустит его к себе и на пушечный выстрел. Между некогда близкими друзьями пробежала черная кошка. Причиной тому стал громкий скандал, разразившийся в семье эпатажного музыканта.

В СМИ попала информация о том, что Оксана Анисина уличила мужа в измене, а тот обвинил во всем своего директора Евгения, после чего уволил его. При этом актер заявил, что сотрудник нечист на руку и позволял себе лишнего в общении с его 14-летней дочерью Эвой-Владой.

Прима Большого театра не осталась безучастна к этой вопиющей несправедливости. Танцовщица заявила, что ее приятель повел себя непростительно — предал человека, который 16 лет служил ему верой и правдой. Анастасия призвала звезду пересмотреть свое окружение, уточнив, что теперь Евгений будет работать с ней. По ее мнению, рядом с Джигурдой находятся люди, которые крайне пагубно влияют на его карьеру.