Звание самого раздражающего героя «Трех богатырей» ушло к князю: сравнили его с другими Владимирами, плеваться захотелось

27 января 2026 11:21
Люди в Сети солидарны в одном: он не может быть царем. 

Задумывались ли вы, как один из самых почитаемых правителей Руси превратился в комичного неудачника, которого постоянно обманывают даже собственные подданные? Речь не о реальном Владимире Святом, а о его «коллеге» из вселенной «Трёх богатырей».

Если в одноимённом мультфильме 2006 года князь предстаёт суровым, но справедливым воителем, готовым лично вести дружину в бой, то в комедийной франшизе он регулярно теряет Киев, прячется за спины богатырей и просто напоминает идиота. Возникает вопрос: зачем создатели обесценили образ исторической фигуры до уровня картонного шута?

Сравнение двух экранных версий одного персонажа выглядит как чёрно-белый контраст. Владимир 2006 года — харизматичный лидер с крепким телосложением и железной волей. Он преодолевает искушения тёмной магии, борется за единство Руси и ставит народ выше амбиций. Даже ошибки, продиктованы характером и логикой, делают его живым персонажем.

Звание самого раздражающего героя «Трех богатырей» ушло к князю: сравнили его с другими Владимирами, плеваться захотелось

Князь из «Богатырей» — полная ему антитеза. Щуплый, трусоватый, алчный и на редкость недалёкий, он за 10+ фильмов не демонстрирует ни малейшего развития. Проиграть столицу говорящему дубу, украсть казну для личных нужд или стать жертвой мошенников: его база. И это, возможно, ключевая причина, почему создатели даже не называют его по имени, чтобы не нарваться на оскорбление чувств.

Парадоксально, но даже полностью вымышленный Царь из «Ивана Царевича и Серого Волка» выглядит мудрее и человечнее. Пусть он и слаб физически, но искренне заботится о царстве, пытается быть рассудительным и не боится вступать в открытые конфликты.

Фото: Кадр из фильма «Князь Владимир» (2006), серии мультфильмов «Три богатыря»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
