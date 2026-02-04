Оповещения от Киноафиши
Зумеры выбрали режиссеров №1: удивитесь, но Бондарчук в ряду с Михалковым и Балабановым из-за «9 роты»

4 февраля 2026 20:03
По крайней мере сам режиссер верит в это.

Исследование «ВКонтакте» ко Дню российского кино в 2025 году принесло неожиданный результат. Согласно данным соцсети, в топе любимых режиссёров поколения Z оказались Фёдор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков. Этот выбор, контрастирующий с привычным образом «цифровой молодёжи», заинтересовал и самого Бондарчука.

В рамках шоу «Дайте сказать» режиссёр отреагировал на новость с ироничной благодарностью: «Я обожаю зумеров после такого решения, мне ужасно приятно». Но за шуткой последовало серьёзное размышление о причинах такого интереса.

По мнению Бондарчука, ключ в его «9 роте».

«Мы снимаем о том, что болит. Болит у нас и болит в стране, и это отзывается». Режиссёр рассказал, что служил в армии с 85 по 87 год, а события фильма происходили в 89-м. «У меня одноклассник, некоторые друзья погибли в Афганистане. Я мог туда попасть, но не попал. Я даже долго чувствовал вину, думал: "А почему тебя там не было"».

Для него эта лента стала личным гимном поколению, о котором, как он считает, все быстро забыли, о людях, скрывавших ордена.

«До сих пор удивлён, что эту картину смотрят», — признался Бондарчук.

Что до феномена Михалкова и Балабанова, то судить о коллегах режиссер не берется. Но все же считает, что зумеров, вопреки стереотипам, привлекает не только развлекательный контент, но и отровенный разговор нашей жизни, которую и Балабанов, и Михалков поднимали в своих ключевых работах.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «9 рота» (2005)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
