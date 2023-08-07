Зудина отличилась на похоронах: ее поведение и слова вызвали недоумение

Десятки поклонников и коллег пришли на главную сцену МХТ имени Чехова, чтобы проводить Ирину Мирошниченко в последний путь. Среди присутствующих была и Марина Зудина, которая выступила перед всеми собравшимися с пламенной речью.

В своей речи вдова Олега Табакова призналась, что искренне уважала артистку и считала ее близкой подругой. Со слезами на глазах артистка отметила: она будет всегда сожалеть о том, что не успела сказать Мирошниченко при жизни. А в конце выступления попросила ее встретиться с Олегом Табаковым на том свете и передать, как сильно близкие любят его.

«Вы из последних актрис, которые были для многих примером для подражания. Как рассказывала моя мама, она хотела такую же прическу, как у вас, хотела одеваться так, как вы», — цитирует слова Зудиной StarHit .

Публика однако не осталась в восторге от речи артистки. Обсуждая церемонию прощания, многие признались, что не верят в искренность Зудиной. По их словам, она выглядела неестественно на сцене, а ее упоминания Олега Табакова казались неуместными.