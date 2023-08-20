Зудина и рядом не стояла: как сейчас выглядит преданная первая жена Табакова

Людмила Крылова впервые увидела своего будущего мужа на сцене. Школьница была покорена талантом Олега Табакова и сама загорелась мечтой стать актрисой. Девушке это удалось — она не только сумела поступить в Щепкинское училище, но и оказалась на одной съемочной площадке с кумиром. Так начался их роман.

Артист не спешил делать возлюбленной предложение — они расписались только после того, как узнали о беременности Людмилы. Крылова и Табаков прожили в браке 35 лет, но простить роман с Мариной Зудиной она мужу не смогла и подала на развод. Женщина даже не явилась к бывшему супругу на похороны, предоставив возможность скорбеть только его новой жене.

Сегодня Людмиле Ивановне 84 года.

Несмотря на почтенный возраст, артистка выглядит лучше активно молодящейся Зудиной. Крылова выбрала естественное старение и натуральную красоту, что ей очень идет. Женщина продолжает работать в театре и играть добрых бабушек, а в свободное время любит выбираться за город, возделывать огород и собирать грибы.