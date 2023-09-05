Зудина гневно ответила на откровение фанатки Табакова: «Искалечила жизнь ему»

Вдову мэтра вывели из себя обвинения в Сети.

Марина Зудина известна не ролями в кино, а своим замужеством. В тридцать лет она вышла замуж за Олега Табакова. С самого начала актрису обвиняли в браке по расчету: она была вдвое моложе пожилого супруга.

При жизни мэтра открыто выражать негатив в адрес его жены решались немногие. Но после ухода Олега Павловича из жизни на вдову обрушилась критика со стороны коллег, журналистов и простых зрителей. Обычно Зудина не вступает в перепалки с подписчиками в социальных сетях, но очередное обвинение вывело женщину из равновесия.

Под одной из фотографий артистки поклонница режиссера оставила гневный комментарий:

«Прибрала Табакова! Искалечила жизнь ему, не давала проходу. Помню в Сочи бегала с маленьким Павликом по всему „Кинотавру“. Боялась, что Олега Табакова уведут. Бабки его все присвоила!»

Марина отступила от своей привычки игнорировать недоброжелателей.