Зудина гневно ответила на откровение фанатки Табакова: «Искалечила жизнь ему»
Вдову мэтра вывели из себя обвинения в Сети.
Марина Зудина известна не ролями в кино, а своим замужеством. В тридцать лет она вышла замуж за Олега Табакова. С самого начала актрису обвиняли в браке по расчету: она была вдвое моложе пожилого супруга.
При жизни мэтра открыто выражать негатив в адрес его жены решались немногие. Но после ухода Олега Павловича из жизни на вдову обрушилась критика со стороны коллег, журналистов и простых зрителей. Обычно Зудина не вступает в перепалки с подписчиками в социальных сетях, но очередное обвинение вывело женщину из равновесия.
Под одной из фотографий артистки поклонница режиссера оставила гневный комментарий:
«Прибрала Табакова! Искалечила жизнь ему, не давала проходу. Помню в Сочи бегала с маленьким Павликом по всему „Кинотавру“. Боялась, что Олега Табакова уведут. Бабки его все присвоила!»
Марина отступила от своей привычки игнорировать недоброжелателей.
«Как же вы живете в такой злобе? В храм сходите, может, Господь чем-то поможет», — ответила Зудина.