Зубы забились в горло: как ушел из жизни соперник Марлона Брандо

Немногие из современных зрителей помнят имена всех секс-символов «золотого века» Голливуда. Если Джеймс Дин и Марлон Брандо оставались на слуху даже после смерти, то популярность Монтгомери Клифта слишком быстро сошла на нет. А ведь он считался их прямым конкурентом, тем более и работал по той же системе Станиславского.

Актер сыграл в картине «Красная река» 1948 года, которая называлась лучшим вестерном в истории американского кино. А за участие в драме «Поиск» Клифт получил номинацию на «Оскар». Во второй раз на премию он был выдвинут за картину «Место под солнцем» 1951 года, в которой он снялся вместе с Элизабет Тейлор.

Работа с известной актрисой восхитила Монтгомери, поэтому он с радостью согласился стать ее партнером и в фильме «Округ Рейнтри» в 1956 году. Коллеги решили отметить будущую работу на вечеринке, которая и стала для Клифта роковой. Он не справился с управлением, и авто врезалось в телефонный столб. Первую помощь ему оказала Тейлор, вытащив изо рта сломанные зубы, которые забились в горло и осложняли дыхание.

Основные травмы пришлись на лицо привлекательного актера. Ему пришлось пройти через множество пластических операций и до конца жизни страдать от ужасных болей. Клифт начал глушить их в спиртном и в обезболивающих препаратах, которые мешали работе. Он скончался в 1966 году в возрасте 45 лет от сердечного приступа. Последние четыре года жизни артист оставался невостребованным.