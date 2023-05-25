«Зубы-унитазы» и болезненная худоба: внешний вид солистки «А’Студио» ошарашил публику

Солистка «А’Студио» Кети Топурия славится своей страстью к преображениям. Несколько лет назад певица исправила «тяжелую» форму носа, а также «разгладила» носогубные складки. А недавно Кети появилась на публике с новыми зубами.

На днях Топурия посетила музыкальное мероприятие и похвасталась своим новым нарядом, стройной фигурой и белоснежными винирами. Однако поклонники не пришли в восторг от образа Кети и от ее псевдоголливудской улыбки.

Ее неестественно белые зубы окрестили унитазами, а верх ее странного платья — тарелкой. Также многие обратили внимание, что артистка слишком худая для своего возраста: певице 36 лет, она два раза становилась матерью. Ее подозрительно стройная фигура навела некоторых на мысли об анорексии.

«Черт-те что наденут на себя и думают, что красиво», «Как будто Кети тарелку на себя перевернула», «Честно, некрасивые наряды», — написали подписчики под постом Топурии в соцсетях.

Кети призналась, что платье выбирала сама и не обращалась за помощью к стилистам.