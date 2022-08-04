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Зубы по цене квартиры: улыбка Пугачевой влетела ей в копеечку

4 августа 2022 12:25
Зубы по цене квартиры: улыбка Пугачевой влетела ей в копеечку

Примадонна прибегла к услугам высококлассных стоматологов.

Алла Пугачева последние годы на снимках демонстрирует ослепительную улыбку. Эксперты считают, что ровные, кажущиеся натуральными зубы 73-летней артистки — результат работы настоящих профессионалов. Ведь даже на пике карьеры певица, улыбаясь, демонстрировала заметную щель между передними зубами. Сейчас же об этом дефекте ничего не напоминает.

Глава одной из столичных стоматологических клиник Михаил Трифонов в интервью Woman.ru подчеркнул, что улыбка Пугачевой влетела ей в копеечку. По его словам, зубы артистки выглядят естественно, так как врачи смогли сохранить индивидуальные черты — наклон и форму. Даже та самая щель между зубами сомкнута очень аккуратно, заключил эксперт. Кроме того, дантисты потрудились над восстановлением эмали и ее осветлением.

«Впечатляющий результат», — оценил работу коллег врач.

Такие непростые задачи и стоили недешево. Услуги дантистов могли обойтись Пугачевой в сумму от 2,5 млн рублей. За подобные средства в городах-миллионниках страны можно стать владельцем однокомнатной квартиры.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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