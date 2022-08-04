«Зубы цвета холодильника»: Шаляпин потратил миллион на стоматолога

Прохор Шаляпин является ярким приверженцем так называемой голливудской стоматологии. Ее главный результат — ослепительная улыбка, создаваемая из-за белоснежного цвета зубов, который, впрочем, смотрится не очень естественно. Ненатуральный эффект не смущает российских звезд, среди которых в последние годы стали популярны виниры или люминиры — специальные сияющие накладки на зубы.

И Шаляпин также поддался общей моде. В соцсетях на снимках он неизменно демонстрирует сверкающие белизной зубы. По подсчетам экспертов, улыбка обошлась ему недешево — Шаляпин потратил около миллиона рублей на стоматолога. Руководитель одной из столичных клиник Михаил Трифонов рассказал порталу Woman.ru , что Прохор прибегнул к особому виду керамики, дающему самый белый цвет в стоматологии. По его словам, такой способ приведения зубов порядок был очень популярен несколько лет назад. Но затем тренд сменился на естественность, и «зубы цвета холодильника» перестали быть модными.

Судя по всему, это понимает и Шаляпин. Некоторое время назад он признался, что избавился от люминиров, которые ему поставили врачи, чтобы выглядеть более натурально.