Зубов нет, зато губы на пол-лица: невестка Королевой превращается в живую куклу

Наташа Королева смирилась с тем, что ее сын Архип Глушко собирается жениться на бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс. А теперь певице предстоит принять и то, что потенциальная невестка сотворила со своей внешностью.

Яркая красотка поддалась моде на пластику и постепенно превращается в живую куклу. В социальных сетях она поделилась шокирующими кадрами из кабинета косметолога. Девушка сделала себе губы на пол-лица, хотя у нее есть проблемы поважнее.

Не так давно Сеть взорвали кадры, на которых Фокс опозорилась не на шутку. Во время свидания с Архипом она улыбнулась, продемонстрировав отсутствие переднего зуба. Народ недоумевает, почему Мелисса не отправится к стоматологу, чтобы сделать себе красивую улыбку. Люди призывают певицу помочь будущей жене своего любимого и единственного наследника найти достойного специалиста.