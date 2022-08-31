Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зря время не теряет: подробности связи Пугачевой с известным поэтом-песенником слили в Сеть

Зря время не теряет: подробности связи Пугачевой с известным поэтом-песенником слили в Сеть

31 августа 2022 07:30
Зря время не теряет: подробности связи Пугачевой с известным поэтом-песенником слили в Сеть

Около недели назад артистка вернулась в Россию.

После приезда знаменитости на родину поклонники начали активно строить предположения, чем же теперь займется артистка. Многие были уверены, что Пугачева будет заниматься домашними делами из-за такого продолжительного отсутствия. Однако, как оказалось, певица тут же начала созваниваться и навещать своих близких друзей, одним из которых стал поэт Илья Резник.

По словам супруги литератора Ирины, Примадонна потратила несколько часов на разговор с ее мужем. Во время беседы они успели обсудить последние новости и поделились переменами в жизни.

«Илья сразу позвонил ей, они долго общались», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

Также собеседница издания отметила, что Резник особенно рад возвращению Пугачевой в Россию. Он уверен, что она поступила правильно, прервав свой отпуск, ведь совсем скоро ее наследникам нужно будет отправляться в школу.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video