Зря возмущались: вот почему в сериале Махидевран называли женой Сулеймана

После просмотра сериала «Великолепный век» у многих зрителей остались вопросы по поводу достоверности показанного на экране. Так, некоторым поклонникам показалось странным, что султан считал Махидевран женой и требовал от остальных наложниц, включая Александру, уважения по отношению к сопернице. Однако свадьба в проекте была показана лишь между Хюррем и Сулейманом.

Как предполагают некоторые исследователи, женой падишаха считалась каждая наложница султана, подарившая ему наследника-мальчика. В случае смерти мальчика она снова становилась обычной хатун. Но отдельные историки утверждают, что брак между Сулейманом и Махидевран все-таки был заключен, просто в сериале этот момент не осветили.

В пользу этой версии говорит знатное происхождение хасеки, которая была племянницей валиде. Скорее всего, именно политические мотивы и послужили толчком к заключению данного союза. Но когда Сулейман занял трон, то он строил жизнь уже по собственному усмотрению.