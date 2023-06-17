Зря во всем обвинили Хюррем: неожиданная причина гибели шехзаде Мустафы

Вопреки расхожему мнению, не все поклонники «Великолепного века» обожали Хюррем. Многие зрители турецкого сериала считали, что именно она виновна в смерти любимого всеми шехзаде Мустафы. Однако история династии Османов не так однозначна, как кажется на первый взгляд.

Многие специалисты уверены, что гибель старшего сына Сулеймана не является результатом хитрой интриги рыжеволосой красавицы. Дело в том, что главный наследник престола был весьма заносчив и неосмотрителен. Он самостоятельно общался с иностранными послами, принимал решения о строительстве кораблей или о битвах с пиратами.

К тому же Мустафа разрушил доверительные отношения с отцом, а каждая новая ошибка лишь усугубляла положение. Смерть шехзаде была предопределена его собственными действиями. Обман Хюррем лишь приблизил казнь ее давнего врага, но не стал главной причиной такого трагичного исхода.