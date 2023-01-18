Зря верили «Великолепному веку»: все показанное про Бали-бея оказалось ложью

В «Великолепном веке» множество интересных персонажей и шокирующих сюжетных поворотов. По большей части это заслуга талантливых сценаристов, знающих, как увлечь и удержать зрителя. Некоторые герои в реальной жизни были совсем не похожи на своих экранных двойников.

К примеру, красавец Малкочоглу Бали-бей не славился своими любовными похождениями. Преданный слуга Сулеймана даже не имел такого количества поклонниц, какое было показано в сериале. В действительности военачальник в 27 лет совершил никях со своей двоюродной сестрой. Известно даже о трех детях, родившихся в этом союзе. При этом на экране нам показали человека, не обремененного узами брака и верностью перед женой.

Сценаристы приукрасили не только личную жизнь героя, но и убавили его возраст. На самом деле Бали-бей был ровесником великого султана. Создатели сериала также умолчали и о карьере мужчины. Помимо многочисленных военных подвигов у него был талант к управлению, и он прекрасно проявил себя в роли наместника османских земель.