Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

8 июля 2025 13:46
Кадры из фильмов «Загадочная кожа» и «Клык»

В подборке нашлось место и хоррорам, и тревожным комедиям.

Сегодня все будут петь гимны милым семейным комедиям, показывать обложки «красивых» сказок о том, как важно держаться друг за друга. Но семья — это не всегда пирог на столе и плед на плечах. Иногда это капкан, клетка или тихий ад, где якобы самые близкие люди становятся самым страшным врагом.

Если вы по каким-то причинам встречаете День семьи в гордом одиночестве — вот пять фильмов, которые напомнят, что не все родственные связи стоит беречь.

1. «Сторожка» (The Lodge, 2019) — отрада для любителей сектантского хоррора

Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

Если вам нравятся мороз по коже и ощущение «кто тут сумасшедший?», «Сторожка» — ваш выбор. Новая возлюбленная главы семейства застревает со своими почти что пасынками в домике посреди зимы. Снег за окном, тишина внутри — и безумие, которое разрастается так медленно, что не сразу понимаешь, кто жертва, а кто катализатор кошмара. Просто родственники? Не всегда. Иногда — главные монстры.

2. «Загадочная кожа» (Mysterious Skin, 2004) — мерзко, липко, оторваться невозможно

Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

Эта драма Грега Араки — не хоррор, а куда страшнее. Два мальчика, одно общее прошлое, которое разломало их жизни. Семьи тут на заднем плане, но именно они — сломанный щит, который не спасает, а делает все хуже. Фильм «Загадочная кожа» жесткий, болезненный, местами невыносимый — но важный. Про молчание, которое губит поколения, и про семью, от которой нельзя сбежать.

3. «Клык» (Dogtooth, 2009) — на что пойдешь ты, чтобы защитить семью?

Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

Йоргос Лантимос — король странных семей, но, если вы знаете его только по «Убийству священного оленя», попробуйте «Клык». Отец держит своих взрослых детей взаперти в загородном доме и учит их собственному извращенному миру.

Семья здесь — не тепло и опора, а мрачный эксперимент. Все выглядит почти комично, но чем дальше, тем страшнее: в какой момент родительская любовь становится насилием?

4. «Проклятие» (Noroi: The Curse, 2005)

Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

Этот японский псевдодок про проклятье и исчезновение семьи редко всплывает в подборках, а зря. Здесь семья — не классическая «я и мои близкие», а цепочка странных ритуалов, кровных связей и передающегося ужаса.

Холодный, гипнотический фильм, где каждая найденная пленка только сильнее портит жизнь тем, кто ее обнаружил. Родство бывает не только биологическим — иногда это общее проклятье.

5. «Дом, где говорят Да» (The House of Yes, 1997)

Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

На закуску — не хоррор и не кровь литрами, а черная комедия о токсичной семье, где любовь переходит все мыслимые границы. «Дом, где говорят Да» расскажет о девушке с одержимостью и ее брате, который слишком долго играл в игру под названием «семья».

Тут и странные ролевые игры, и мертвая нормальность за блестящей оберткой буржуазного дома. Холодный юмор и нервное чувство стыда гарантированы.

Семья — это не всегда тепло и светло

Иногда она сносит крышу, сковывает цепями и оставляет шрамы. Так что, если в этот День семьи захочется посмотреть в ее оборотную сторону — включайте эти фильмы. А потом позвоните родственникам и скажите спасибо, что они у вас… нормальные.

Ранее мы также писали: «Понять, что такое война»: Илья Найшуллер выбрал любимые фильмы, и из них лишь один — советский, зато какой

Фото: Кадры из фильмов «Сторожка» (2019), «Загадочная кожа» (2004), «Клык» (2009), «Проклятие» (2005), «Дом, где говорят Да» (1997)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Читать дальше 22 июля 2025
Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Читать дальше 21 июля 2025
Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Читать дальше 21 июля 2025
Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой Читать дальше 21 июля 2025
Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Читать дальше 21 июля 2025
Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Читать дальше 21 июля 2025
Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel Читать дальше 20 июля 2025
Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше