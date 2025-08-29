Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Медсестра Милдред Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки» прочно заняла место в списках величайших кинозлодеев. Американский институт кино поставил ее на пятое место в рейтинге «плохишей» всех времен. Но что, если мы все эти годы ошибались? Что если настоящим антагонистом была вовсе не она, а система, которую она всего лишь представляла?

Рэтчед стала олицетворением холодности, контроля и бесчеловечности. Ее обвиняют в моральном уничтожении Билли Биббита и в физическом — Макмерфи. Однако если отбросить харизму Джек Николсона и посмотреть на события трезво, картина радикально меняется.

Кто на самом деле Рэтчед?

Профессионал, выполняющий свою работу в рамках устаревшей, но доминирующей в то время системы психиатрической помощи.

Ее главная задача — поддерживать порядок и рутину, которые, по мнению медицины тех лет, были основой лечения.

Ее холодность — это не садизм, а следование установленным практикам. Она не получает удовольствия от страданий пациентов; она пытается управлять хаосом, который привносит в отделение Макмерфи.

А кто тогда Рэндл Макмерфи?

Безусловно, он — дух свободы и бунта. Но давайте не забывать, за что он попал в тюрьму: за попытку изнасилования 15-летней девочки.

В отделении он не борец за права, а эгоистичный провокатор: он обирает в карты психически больных людей, устраивает побег, который едва не заканчивается трагедией, и в конечном итоге устраивает пьяную вечеринку с алкоголем для пациентов, не способных дать согласие.

Его бунт — это не благородная борьба, а безответственное ребячество, последствия которого ложатся на всех.

Трагедия Рэтчед…

Заключается в том, что она — винтик системы. Ее самый страшный поступок — жестокая фраза, сказанная Билли в запале. Это бесчеловечно, но это поступок человека, а не монстра.

Настоящее зло вершится над головой Рэтчед: это совет директоров больницы, который оставляет Макмерфи в отделении, зная, что он симулянт, и это врачи, применяющие к нему лоботомию — карательную меру, а не лечение.

Система, где пациентов «лечат», превращая в овощи, — вот главный злодей. Рэтчед — всего лишь ее самое видимое и потому самое удобное для осуждения лицо.

Она не злодейка. Она — трагический продукт своей профессии и своего времени, которого сделали козлом отпущения за преступления системы, которую она не создавала.

Ранее мы писали: В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»