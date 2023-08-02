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Зря считали высокомерным: Малахов готов за «копейки» поселить любого в свой особняк

2 августа 2023 17:25
Зря считали высокомерным: Малахов готов за «копейки» поселить любого в свой особняк

Телеведущий не гонится за большими деньгами.

В прошлом году Андрей Малахов приобрел контрольную долю санатория «Изовела». Гостиничный комплекс расположен в Мурманской области. Такое вложение телеведущий сделал не просто так: он сам родом из Апатитов, а на территории «Изовела» находился основанный Малаховым ранее центр современного искусства.

Посетить санаторий Малахов приглашает всех своих подписчиков в социальных сетях.

Удивляет, что цены в «Изовеле» оказались не такими высокими, как можно было бы ожидать от звезды телевидения. Снять стандартный номер с одной или двумя кроватями можно меньше, чем за четыре тысячи в сутки. Из окон открывается отличный вид на горы. Самый дорогой номер комфорт-класса обойдется чуть дороже 5 тысяч в день.

Для самых богатых гостей есть и отдельные дома со всеми удобствами, но все же санаторий остается доступным для людей. Поклонники Малахова оценили, что ведущий не гонится за выгодой и не пытается зарабатывать на известном имени, а вкладывает деньги в развитие бизнеса в родном городе.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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