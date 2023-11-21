Зря считали тихоней: стюардессы неспроста побаиваются Николаева, когда видят его на борту

Игорь Николаев за годы карьеры не раз отправлялся в турне не только по России, но и по заграничным странам. И если поклонники всегда рады увидеть любимого кумира, то бортпроводники не в восторге от путешествий с композитором.

Как рассказала стюардесса изданию «Ридус», однажды она столкнулась с хамским поведением со стороны Николаева. Музыканту не понравилась порция завтрака, который он получил на борту, и он устроил истерику при всех присутствующих.

«Он начал громко возмущаться, что порция маленькая, а он специально не ел утром, чтобы позавтракать в самолете», — призналась собеседница издания.

К тому же Николаев, по словам бортпроводницы, всегда старается заходить в самолет самым последним. Он специально очень медленно проходит по салону, чтобы все присутствующие знали, со звездой какого уровня они путешествуют вместе.