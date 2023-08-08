Зря считали русской: Долина всю жизнь скрывает настоящую фамилию

Лариса Долина долгие годы успешно водила поклонников за нос. Оказалось, что народную артистку все это время совершенно напрасно считали русской. В ее жилах течет еврейская кровь.

Отец певицы носил фамилию Кудельман. Именно она и была дана будущей звезде эстрады при рождении. Однако когда Лариса Александровна решила покорять российский шоу-бизнес, то пожелала выступать, используя псевдоним.

Исполнительница взяла девичью фамилию своей матери, под которой и стала известна на всю страну. Между тем в документах знаменитости значится совсем другая фамилия, которая ни имеет к ее родителям никакого отношения.

После свадьбы с Анатолием Миончинским Долина взяла его фамилию. А при разводе возвращаться к прежней не стала, так как не пожелала связываться с бумажной волокитой. Но многие фанаты даже не догадываются о том, что певица так и осталась Миончинской.