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Зря считали русской: Долина всю жизнь скрывает настоящую фамилию

8 августа 2023 06:15
Зря считали русской: Долина всю жизнь скрывает настоящую фамилию

Правда вышла наружу.

Лариса Долина долгие годы успешно водила поклонников за нос. Оказалось, что народную артистку все это время совершенно напрасно считали русской. В ее жилах течет еврейская кровь.

Отец певицы носил фамилию Кудельман. Именно она и была дана будущей звезде эстрады при рождении. Однако когда Лариса Александровна решила покорять российский шоу-бизнес, то пожелала выступать, используя псевдоним.

Исполнительница взяла девичью фамилию своей матери, под которой и стала известна на всю страну. Между тем в документах знаменитости значится совсем другая фамилия, которая ни имеет к ее родителям никакого отношения.

После свадьбы с Анатолием Миончинским Долина взяла его фамилию. А при разводе возвращаться к прежней не стала, так как не пожелала связываться с бумажной волокитой. Но многие фанаты даже не догадываются о том, что певица так и осталась Миончинской.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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