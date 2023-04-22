Зря считали холостяком: жена Бориса Моисеева оказалась влиятельной американкой

Бориса Моисеева по праву можно считать одним из самых закрытых артистов отечественного шоу-бизнеса. Шокируя публику эпатажным поведением, он никогда не распространялся о своей личной жизни, из-за чего о ней среди фанатов ходило множество слухов. Но не так давно оказалось, что все они далеки от правды.

Дело в том, что Моисеев долгие годы был связан с американской предпринимательницей Адель Тодд. Вместе с артистом они жили в разных городах, но регулярно встречались в Нью-Йорке, куда прилетал музыкант.

При этом артист считал Тодд своей супругой. Он никогда не распространялся об их романе, но, как рассказывали близкие, в том числе и его друг и директор Сергей Горох, именно предпринимательница была самым близким для Моисеева человеком и официальной супругой.

Подтверждение их связи можно увидеть и на официальном сайте артиста. Там музыкант опубликовал видео с танцами пары, сделанные якобы в честь пятилетия их свадьбы.