Зря считали дурнушкой: Марфуша из «Морозко» без грима была ровней Настеньке (фото)

Инна Чурикова мечтала сниматься у легендарного киносказочника Александра Роу. Актриса видела себя в роли прекрасной Настеньки, а ей досталась Марфуша. Режиссер недооценил всю прелесть талантливой артистки.

Чего греха таить, знаменитость отлично справилась с перевоплощением в отрицательную героиню. Но после премьеры ленты «Морозко» она испытала шок и страшное разочарование. Когда лицедейка увидела себя на экране, то хотела рыдать. Чурикова не ожидала, что в образе будет выглядеть так непривлекательно и отталкивающе.

Звезда даже зареклась когда-либо еще сниматься в кино, но, к счастью, впоследствии передумала. В реальной жизни Инна Михайловна вовсе не была такой дурнушкой, какой ее показали на весь мир. Напрасно зрители считали ее некрасивой — без грима она была ровней Настеньке, которую сыграла Наталья Седых.