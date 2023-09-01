За такое сейчас не прощают: Варлей испортила репутацию звезды отечественного кино

Наталья Варлей долгие годы хранила в тайне одну щекотливую историю. Откровения актрисы подмочили репутацию известного режиссера, которого уже давно нет в живых.

В советском кинематографе грешен был не один Олег Табаков. Распускать руки любил и Леонид Гайдай. Но, в отличие от Елены Прокловой, ловкая циркачка себя в обиду не дала, хоть от харассмента все же пострадала.

Во время съемок «Кавказкой пленницы» Гайдай вызвался проводить привлекательную брюнетку до гостиницы. В свой номер его артистка не приглашала, поэтому удивилась, когда режиссер зашел следом и закрыл за собой дверь.

А дальше все было как в самых заурядных фильмах: Леонид Иович захотел ласки и любви, а Варлей нет. Постановщик попытался поцеловать свою «жертву», но та оттолкнула от себя нахального ухажера и вытолкнула его за дверь. А на следующий день узнала, что ее героиню будет озвучивать Надежда Румянцева — такое вот совпадение. Сейчас из-за подобных инцидентов общество открещивается даже от самых известных людей.