Зря считали, что Рудик: кем оказался настоящий отец Саши из фильма «Москва слезам не верит»

Первая любовь Екатерины тут ни при чем.

Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» по-прежнему вызывает огромное любопытство у зрителей. Так, недавно в Сети появилась теория, доказывающая, что настоящим отцом Александры был не Рудик.

Во второй серии после первой за много лет встречи Катерины и Родиона бывший возлюбленный звонит ей на работу. Он спрашивает, не в июле ли родилась ее дочь, и получает утвердительный ответ. Значит, забеременела героиня в ноябре.

Однако если мы вернемся к первой части в сцену, где Катя просит Рудика помочь с врачом, то увидим, что на улице примерно сентябрь-октябрь. И к этому моменту срок беременности был уже солидным — три месяца.

Списать это на режиссерский ляп невозможно, ведь Владимир Меньшов славился своим дотошным отношением к деталям. Кто же тогда оказался настоящим виновником горя Катерины?

Есть версия, что отцом Саши является персонаж, сыгранный Владимиром Басовым. Импозантный мужчина приходит на вечеринку к «сестрам» с целым портфелем деликатесов. Возможно, именно с ним у Катерины и состоялся мимолетный роман до Рудика.