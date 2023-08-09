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Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка

9 августа 2023 06:15
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка

Наталья Климова поражала своей красотой.

Наталья Климова стала знаменитой на весь Советский Союз благодаря двум знаковым ролям — Снежной королевы и Хозяйки Медной горы. Однако за гримом было не сразу понятно, какая красота скрывается под слоями макияжа.

Актриса блистала яркой и запоминающейся внешностью. Пронзительный взгляд, горделивый нос, точеные скулы и пухлые губы. По современным меркам она могла бы служить примером, который показывают модницы пластическому хирургу в погоне за идеалом.

Но Наталья Климова не обрела счастья благодаря своей внешности. В погоне за популярностью актриса решилась на аборт, из-за чего потом не смогла иметь детей. Замаливая этот поступок они с мужем Владимиром Заманским ударились в веру, переехали в Муром и стали жить возле храма. Сейчас актрисе уже 85 лет, но даже с возрастом она не растеряла былой стати.

Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Фото: Кадры из фильма «Снежная королева» (1966), кадр из фильма «Первороссияне» (1967)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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