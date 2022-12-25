Зря поверили своим глазам: мужчины со всего мира стали «жертвами» нового бьюти-тренда

Ни для кого не секрет, что женщины прекрасно владеют всеми тонкостями искусства преображения. Мейкап стал ежедневным ритуалом для большинства представительниц прекрасного пола.

В последнее время азиатские девушки вышли на абсолютно новый уровень владения этим мастерством. Они появляются в образах фей, эльфиек или сногсшибательных красоток. Позже оказывается, что все это обман, и под тонной макияжа скрыта совсем непритязательная внешность.

Неровный тон кожи, пухлые щеки и нависшие веки девушки скрывают не только с помощью косметики.

Теперь они используют накладную кожу, осветляющие спреи и даже клейкую ленту. Азиатский макияж теперь похож скорее на грим из фантастического фильма.

Мужчины точно станут относиться настороженнее к внешности восточных красоток. А первым свиданием, если оно будет, явно окажется поход в бассейн.