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Зря потратил два месяца жизни: вот как Хабенского подставили в Голливуде

1 августа 2022 13:55
Зря потратил два месяца жизни: вот как Хабенского подставили в Голливуде

Актер мог появиться в блокбастере с Брэдом Питтом.

Этим летом в списке самых популярных картин на сервисе Netflix оказался боевик 2008 года «Особо опасен». В ленте Тимура Бекмамбетова вместе с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем сыграл и Константин Хабенский.

Как оказалось, у российского актера была еще одна возможность в карьере поработать с западными звездами. Правда, на этот раз Хабенского подставили в Голливуде. В 2013 году он принимал участие в съемках боевика «Война миров Z». Продюсером и исполнителем главной роли в фильме стал Брэд Питт. Хабенский по сценарию появлялся в кадре на последних минутах финала, тем самым давая зрителю намек на сиквел. Съемки проходили в Будапеште, куда спешно вылетел российский актер. Однако в итоге сцены с ним вырезали из итоговой версии ленты, сообщает YouTube-канал «Кинопоиск».

Как объяснял сам Константин, жестокие эпизоды решили убрать, чтобы снизить допустимый возрастной рейтинг для просмотра фильма. В результате актер зря потратил два месяца жизни на съемки.

«Очень обидно», — признался Хабенский.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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