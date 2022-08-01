Зря потратил два месяца жизни: вот как Хабенского подставили в Голливуде

Этим летом в списке самых популярных картин на сервисе Netflix оказался боевик 2008 года «Особо опасен». В ленте Тимура Бекмамбетова вместе с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем сыграл и Константин Хабенский.

Как оказалось, у российского актера была еще одна возможность в карьере поработать с западными звездами. Правда, на этот раз Хабенского подставили в Голливуде. В 2013 году он принимал участие в съемках боевика «Война миров Z». Продюсером и исполнителем главной роли в фильме стал Брэд Питт. Хабенский по сценарию появлялся в кадре на последних минутах финала, тем самым давая зрителю намек на сиквел. Съемки проходили в Будапеште, куда спешно вылетел российский актер. Однако в итоге сцены с ним вырезали из итоговой версии ленты, сообщает YouTube-канал «Кинопоиск».

Как объяснял сам Константин, жестокие эпизоды решили убрать, чтобы снизить допустимый возрастной рейтинг для просмотра фильма. В результате актер зря потратил два месяца жизни на съемки.