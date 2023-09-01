«Зря побрился»: как выглядит Николаев без шевелюры и усов

Усы и шевелюра для Игоря Николаева точно такая же часть имиджа, как и лысина для Гоши Куценко. Представить композитора без растительности на лице просто невозможно. Но когда-то Николаев не носил своих роскошных усов — это был совсем другой человек.

По Сети вовсю гуляет фото юного Игоря Юрьевича. В те годы лицо будущего артиста было гладким без намека на шикарную растительность: над губой виднелся только легкий «пушок». По словам Николаева, отращивать усы он начал еще в подростковом возрасте. Так он хотел быть похожим на своего кумира — Владимира Мулявина из легендарных «Песняров». Не стоит забывать, что в 80-е и 90-е усы были очень популярны, их носил почти каждый второй мужчина страны.

Возвращаясь к Николаеву, стоит сказать, что пользователи Сети не оценили его «юное» фото. Почти все признали, что с усами и кудрями артист выглядит намного лучше. Вот какие комментарии написали поклонники под фото Игоря Юрьевича: «Зря побрился, конечно, надо было лет с 14 отпускать усы», «Смешной, и как Королева на него только повелась?»