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Киноафиша Статьи Зря плакалась: Ефременкова из «Дома-2» снова не одна (фото)

Зря плакалась: Ефременкова из «Дома-2» снова не одна (фото)

15 июня 2023 10:00
Зря плакалась: Ефременкова из «Дома-2» снова не одна (фото)

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Несколько месяцев назад звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова стала матерью двоих мальчиков. Отец близнецов — Мондезир Свет-Амур, с которым девушка познакомилась еще на проекте. Отношения пары развивались бурно и непредсказуемо.

Еще до рождения сыновей Юлия выставила Мондезира за дверь. Ефременкова устала от его постоянных придирок и критики. Но девушка недолго плакалась, ведь сегодня она снова не одна: свой отпуск Юлия провела в компании Мондезира!

Недавно в микроблоге Ефременковой появилось фото с прогулки по Санкт-Петербургу. Вместе с девушкой на снимке был Свет-Амур, а также их близнецы Кристиан и Даниэль. Звезды «Дома-2» обнимались и выглядели невероятно счастливыми, словно и не было в их отношениях никаких проблем.

Зря плакалась: Ефременкова из «Дома-2» снова не одна (фото)

Поклонники Юлии и Мондезира надеются, что поездка пойдет паре на пользу и устранит все их разногласия. Подписчики мечтают, чтобы бывшие влюбленные воссоединились и, наконец, сыграли свадьбу. Но пока об этом нет и речи.

Фото: кадр из телешоу «Дом-2», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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