Зря перешла дорогу: Успенская разоблачила алчную Собчак на всю страну

Последние недели поклонники шоу-бизнеса активно обсуждают пластического хирурга Тимура Хайдарова. Медика обвиняют в непрофессиональной работе и даже обращаются в суд. А не так давно Ксения Собчак выпустила с ним интервью, которое не смогла обойти стороной одна из пациенток Хайдарова Любовь Успенская.

По словам певицы, Собчак специально выпустила громкое видео, чтобы привлечь к себе внимание. И вместо того, чтобы разобраться в ситуации, она предпочла оправдать хирурга, ведь это заставит публику говорить о ней.

«Все ясно. Ни один нормальный человек и журналист не будет оправдывать преступления и хамское отношение», — уверена Успенская.

В публикации артистка вспомнила и нападки Собчак в свой адрес. Ранее телеведущая обвиняла артистку в том, что та плохо воспитывает свою дочь. И те заявления она тоже делала лишь ради громких заголовков и заработка.

Подписчики Успенской поддержали ее возмущение. В комментариях они отметили, что полностью согласны с певицей, а та не должна обращать внимание на Собчак.