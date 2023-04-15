Зря открестился от актерской карьеры: внук Людмилы Максаковой вырос настоящим красавчиком

Актриса Людмила Максакова наверняка надеялась, что ее творческую династию продолжит внук Петр. Она прививала ему любовь к театральному искусству, а встречи с именитыми артистами стали для мальчика практически обыденностью. Однако бизнес интересовал его гораздо больше, чем сцена.

Молодой человек получил достойное образование, благодаря которому успешно продвигался по карьерной лестнице. Он работал в Минстрое и компании «Сибур», а сейчас трудится на благо модного бренда одежды, которым руководит Валентин Юдашкин. К тому же дочь знаменитого дизайнера стала женой Петра Максакова.

Но кроме предпринимательских способностей, внук народной артистки обладает и привлекательной внешностью. У статного красавца добрая улыбка, голубые глаза, а также мужественные черты лица. С такими данными и известной фамилией он имел все шансы построить успешную актерскую карьеру.