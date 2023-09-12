Зря не выбрала Высоцкого: от судьбы невесты артиста мурашки по коже
Порой от любви одни проблемы.
Владимир Высоцкий мог получить любую из своих поклонниц, но положил глаз на возлюбленную друга. Старания покорить сердце красавицы успехом не увенчались. О своем выборе Екатерине Шелихиной не раз пришлось пожалеть.
Молодая прелестница по уши влюбилась в Романа Филиппова и отвергла знаменитого барда. Вскоре она стала законной супругой короля эпизодов, надеясь, что впереди будет долгая и счастливая жизнь. Но впереди ее ждала суровая реальность.
Напрасно Шелихина не выбрала популярного музыканта. В браке с любимым ей пришлось туго. Муж обожал проводить время в злачных местах, где горячительные напитки лились рекой, а прекрасные дамы всегда были безотказны. Жена не знала покоя и постоянно искала гулящего избранника в объятиях чужих женщин.
Закончилось же все тем, что актер заработал себе большие проблемы со здоровьем и скончался в возрасте 56 лет. Супруга пережила его на долгих 24 года, которые провела в печали и тоске.