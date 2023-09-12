Зря не выбрала Высоцкого: от судьбы невесты артиста мурашки по коже

Владимир Высоцкий мог получить любую из своих поклонниц, но положил глаз на возлюбленную друга. Старания покорить сердце красавицы успехом не увенчались. О своем выборе Екатерине Шелихиной не раз пришлось пожалеть.

Молодая прелестница по уши влюбилась в Романа Филиппова и отвергла знаменитого барда. Вскоре она стала законной супругой короля эпизодов, надеясь, что впереди будет долгая и счастливая жизнь. Но впереди ее ждала суровая реальность.

Напрасно Шелихина не выбрала популярного музыканта. В браке с любимым ей пришлось туго. Муж обожал проводить время в злачных местах, где горячительные напитки лились рекой, а прекрасные дамы всегда были безотказны. Жена не знала покоя и постоянно искала гулящего избранника в объятиях чужих женщин.

Закончилось же все тем, что актер заработал себе большие проблемы со здоровьем и скончался в возрасте 56 лет. Супруга пережила его на долгих 24 года, которые провела в печали и тоске.