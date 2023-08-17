Зря многие ненавидят: благородный поступок Ярмольника спас Филатова

Мнения российских зрителей по поводу Леонида Ярмольника традиционно расходятся. Одни считают артиста настоящей звездой и с удовольствием смотрят все проекты с его участием. А другие называют Ярмольника неискренним и даже ненавидят, сомневаясь в его таланте.

Но такие суждения были совершенно необоснованными. Ведь даже в реальной жизни актер оказался глубоко порядочным человеком, беззаветно помогающим другим, что уж говорить о кино. Друг Ярмольника, фотограф Валерий Плотников, рассказал, что у артиста настоящий дар поддерживать отношения с людьми. Он получает удовольствие, заботясь и помогая другим.

Доказывает это пример Леонида Филатова. Актер страдал от недуга и уже смирился с неизбежной смертью. Однако Ярмольник приложил все силы, чтобы друг не угас. Он поддерживал его семью и финансово, и морально без малого 10 лет.