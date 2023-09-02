Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев всегда вел непубличный образ жизни. После того как его супруга Анастасия Заворотнюк серьезно заболела, спортсмен почти не дает о себе знать. Поклонники могут только гадать, какой же человек Чернышев.

Натуру Петра лучше всех знает его жена Заворотнюк. Они вместе уже 15 лет, их брак многие считают образцовым. Супруги никогда не были замешаны в скандалах, напротив, они говорили друг о друге только с теплотой. А теперь Петр не отходит от тяжелобольной жены и делает все, чтобы обеспечить ей качественное лечение у лучших специалистов. Поклонники уверены, что и в семейной жизни спортсмен «белый и пушистый».

Однако это не так. Еще несколько лет назад Анастасия признавалась, что дома ее супруг становится совсем другим человеком. Он может и вспылить, и показать буйство эмоций. Хорошо лишь то, что Петр — отходчивый человек, который затихает так же быстро, как и разгорается.

Несмотря на разные трудности в браке, пара держится вместе уже больше десяти лет.