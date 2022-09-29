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Киноафиша Статьи Зря бросил жену ради молодой? Как живет Соловец из «Улиц разбитых фонарей»

Зря бросил жену ради молодой? Как живет Соловец из «Улиц разбитых фонарей»

29 сентября 2022 09:15
Зря бросил жену ради молодой? Как живет Соловец из «Улиц разбитых фонарей»

Трудности новых отношений серьезно отразились на любимце публики.

Актер Александр Половцев у российского зрителя твердо ассоциируется в первую очередь с Олегом Георгиевичем Соловцом. Именно рассудительный и спокойный майор из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» (дослужившийся в итоге до полковника) на долгие годы стал визитной карточкой заслуженного артиста России.

На съемочной площадке любимого народом сериала Половцев играл вместе со своей семьей: его жена Юлия Соболевская исполняла роль супруги Соловца, там же снимался и их сын Степан. Пара Александра и Юлии была вместе 25 лет, пока в 2008 году у 50-летнего Половцева не начался бурный роман с официанткой Эсаной Муратовой, которая была моложе его на 18 лет.

После ухода от Юлии Половцев и Эсана успели дважды стать родителями, прежде чем зарегистрировать отношения. А в 2020 году во время карантина испытаниям подвергся уже новый брак Александра: работы не было, приходилось сидеть дома, актер все чаще срывался на жену и детей. Поползли даже слухи о его возвращении к Соболевской, ведь экс-супруги продолжали регулярно работать вместе все это время.

Однако весной 2021 года, когда ситуация с коронавирусом улучшилась, семейная жизнь Александра и Эсаны тоже стала потихоньку налаживаться. Супругам удалось преодолеть затяжной кризис, и, по слухам, теперь они подумывают о третьем ребенке.

Зря бросил жену ради молодой? Как живет Соловец из «Улиц разбитых фонарей»
Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" (1997-2019), соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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