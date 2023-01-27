Зрителям «Великолепного века» смотреть на это стыдно: что не так с «Империей Кесем»

Головокружительный успех сериала «Великолепный век» вдохновил авторов на создание продолжения. Вскоре мир увидел «Империю Кесем». Однако многие обратили внимание, что режиссеры не провели работу над ошибками после «Великолепного века» и наступили на старые грабли.

Зрители остались разочарованы картиной и обрушились с критикой на авторов «Империи Кесем». Их смутило множество исторических неточностей, которыми сериал буквально «нашпигован». Например, здесь часто упоминается, что Кесем-султан привезли в Османскую империю с острова Кефалония, расположенного в Греции. Но исторические источники говорят о том, что она родилась на Тиносе.

Также создатели для чего-то ввели в сюжет вымышленных персонажей. Например, вспоминается дочь венгерского короля Фарья, которая вышла замуж за падишаха Мурада. Но в реальности главной женщиной в его жизни была Айше-султан.

Создатели также соврали про смерть Махфирузе, соперницы главной героини. По сериалу она погибла во время бунта Сафие-султан. Однако на самом деле Махфирузе сослали в Старый дворец, где она прожила до самой смерти.