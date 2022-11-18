Зрителям такое не покажут: от происходящего на съемках «Тайн следствия» жуть берет

Работа над этим сериалом явно не для слабонервных.

«Тайны следствия» собирают у экранов телевизоров огромное количество зрителей. Многие из них даже не догадываются о том, что самое интересное происходит не в кадре, а за ним.

Закулисье проекта может шокировать любого. Создатели имели в распоряжении небольшой бюджет, поэтому сериала приходилось экономить буквально на всем. Впрочем, в какой-то степени это сыграло им на руку.

Например, главную героиню Марию Шевцову в исполнении Анны Ковальчук первые несколько сезонов одевали довольно скромно. Таким образом подчеркивался низкий заработок следователя, что добавляло правдивости происходящему на экране. Порой ради достоверности актерам приходилось терпеть более серьезные неудобства, нежели дешевая одежда.

Часто съемки проводились в настоящих тюрьмах и даже моргах. Актеры от этого были явно не в восторге. Многие из них жаловались на то, что еще долго не могли избавиться от специфического запаха, который после окончания рабочего процесса преследовал их буквально повсюду.