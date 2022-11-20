Зрителям так и не рассказали: спустя много лет вскрылась причина слез Тоси из «Девчат»

Одним из наиболее ярких моментов в комедии «Девчата» был эпизод с часами. Илья долго искал деньги на эффектный подарок для Тоси и преподнес ей изящные золотые часы с тонким красивым браслетом. Сначала Тося принимает дорогой подарок, но позже отказывается от него. Разозленный парень разбивает часы и уходит.

Вероятно, Илья подарил своей возлюбленной часы «Чайка» или «Зарю».

Обе модели в советские времена стоили баснословно дорого. Часики в золотом корпусе можно было приобрести в шестидесятые за 150 рублей – и это при том, что зарплата квалифицированного рабочего составляла всего 120 рублей.

Неудивительно, что Тося так рыдала, хотя дело, конечно, не только в стоимости часов.