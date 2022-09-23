Зрителям стало стыдно: как проверяют ум участниц «Мисс Россия»

Участницы конкурсов красоты соревнуются не только в модных дефиле и показах в купальниках. Важным элементом мероприятия остаются интеллектуальные состязания, в ходе которых девушки должны развернуто ответить на разные вопросы. Таким образом они могут продемонстрировать находчивость, остроумие и глубину знаний. На деле же все оказывается не совсем так.

Например, интеллектуальный конкурс участниц «Мисс Россия», видео с которого есть в Сети, безжалостно раскритиковали комментаторы. Ведущие задавали красавицам несложные вопросы — о примере для подражания, про описание счастья или про отношение к соцсетям. Для того чтобы ответить на них, не нужно было обладать особыми знаниями в области каких-либо дисциплин. Но даже такие задания поставили некоторых девушек в тупик. Так, одна из участниц стушевалась от просьбы описать Россию в пяти словах.

«В нашей девушке...ой...в нашей стране только самые красивые девушки», — запинаясь, ответила она, не проследив за числом слов.

Такая демонстрация ума разочаровала пользователей Сети. Они подчеркнули, что были лучшего мнения о подобных конкурсах.