Зрительный тест: только 5 человек из 100 могут рассмотреть животных на этих картинках

Согласно подсчетам ученых, с помощью зрения человек получает от 60 до 70 процентов информации о мире, то есть львиную ее долю. Неудивительно, что его настоятельно рекомендуется беречь. Помимо стандартных советов вроде “делать специальную зарядку для глаз” или “ограничить время использования гаджетов”, специалисты советуют обратить внимание на свои пищевые пристрастия, или, если говорить точнее, связанные с любимыми напитками. Многие люди не представляют своей жизни без кофе, однако, как считают ученые из Гарвардской медицинской школы, у фанатов этого бодрящего напитка с возрастом могут возникнуть серьезные проблемы со зрением. В частности, исследователи предупреждают о том, что у кофеманов возрастает риск столкновения с глаукомой. Дело в том, что в кофе содержится большое количество кофеина - виновника повышенного артериального и внутриглазного давления, которое провоцирует возникновение глаукомы. В зоне риска находятся любители выпить три и более чашек кофе в день.

Мы приготовили тест для тех, кто хочет проверить остроту своего зрения. Ответьте на вопросы и узнайте, можно ли сказать, что глаз у вас - как у орла.