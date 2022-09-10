Зрительный тест: справятся далеко не все

Кажется, что о человеческом зрении известно абсолютно все, однако ученые до сих пор находят темы для изучения. Так, например, недавно исследователи из Гарварда и Калифорнийского технологического университета выдвинули теорию о том, почему в разное время суток цвета воспринимаются неодинаково - например, предметы, которые днем выглядят красными, ближе к вечеру приобретают скорее фиолетовый оттенок. Согласно итогам этого эксперимента, причиной тому может быть работа так называемых колбочек - белков, которые реагируют на короткие, средние и длинные световые волны. Ученые считают, что в разное время суток колбочки проявляют себя неодинаково - в то время как один вид пашет на полной мощности круглые сутки, активность других падает. По всей видимости, при тусклом вечернем освещении становятся активными фоторецепторы, которые сокращают сигналы красных и зеленых колбочек, но никак не воздействуют на синие, то есть те, которые воспринимают длинные световые волны. Потому в сумерках все приобретает синеватый оттенок.

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