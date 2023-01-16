Зрительницы «Модного приговора» вышли из себя, узнав, что нельзя носить после 40

Александра Васильева давно уже окрестили экспертом моды. К его советам прислушиваются многие женщины, у которых нет времени постоянно следить за быстроменяющимися трендами. Впрочем, очередные рекомендации мужчины вызывают когнитивный диссонанс.

Например, телеведущий призывает выкидывать все подростковые вещи, если вам уже исполнилось 40 лет. Он считает, что такие яркие предметы одежды подчеркивают зрелый возраст.

Васильев также посоветовал дамам оставаться естественными и не гнаться за искусственной красотой. Кроме того, представительницам прекрасного пола не стоит смотреть и на трендовые цвета. Лучше искать оттенки, которые подчеркнут именно ваши достоинства внешности.

Однако некоторые зрители подметили, что сам Александр не всегда следует этим правилам.