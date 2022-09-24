Зрители заметили не сразу: вы вряд ли знали это о фильме «Москва слезам не верит», даже если смотрели много раз

В 1981 году фильм «Москва слезам не верит» удостоился премии «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке. Это кино до сих пор многие любят и пересматривают, но вы наверняка не обращали внимание на следующие детали во время пикника героев.

По сюжету, Гоша хочет расположить к себе Катю и ее дочь, поэтому приглашает их на пикник, куда также пришли друзья Гоши. Мало кто знает, но в этой сцене засветились режиссер картины и его близкий друг.

Маэстро на пикнике играет никто иной, как советский сценарист Александр Бородянский. Бородянский написал сценарий для таких фильмов, как «Афоня», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Дежа вю» и «Ворошиловский стрелок». Еще один неназванный друг, который в основном сидит в кадре спиной, это сам режиссер – Владимир Меньшов. По признанию Меньшова, сцену снимали экспромтом – съемочная группа действительно ела шашлыки на природе и веселилась, пока их снимал оператор.

Сцена снималась одним дублем – и не обошлось без огрехов. Например, платок на шее героини Веры Алентовой постоянно меняет свое положение, а порой и вовсе оказывается повязан как косынка.

Еще одна любопытная деталь легендарной сцены – это плед на пикнике. Тот же самый «плед» висел и в доме любовника Кати.