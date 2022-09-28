Зрители выбрали самую трогательную сцену из советского кино: это боевик

В советских картинах можно было встретить немало проникновенных эпизодов, вызывающих глубокие эмоции. Особенно часто такие сцены встречались в драматических лентах и фильмах о любви. Но самый трогательный эпизод зрители увидели в популярном боевике времен СССР.

Об этом свидетельствуют данные исследовательского опроса телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция ». Участники должны были высказать свое отношение по поводу 10 популярных советских лент. В пятерку лидеров попали комедия «Джентльмены удачи» и оскароносная картина «Москва слезам не верит», а также «Мачеха» и «Три тополя на Плющихе». А на первом месте оказался остросюжетный фильм «Место встречи изменить нельзя». По мнению опрошенных, сцена, где Варя смогла увидеться с Шараповым, вызвала у них настоящие слезы. Во многом из-за того, что на руках у женщины был малыш.

Причем, как рассказывала исполнительница роли Синичкиной Наталья Данилова, в оригинальном сценарии ее героиня погибала. Уже после монтажа ленты было решено сделать финал более жизнеутверждающим. И, судя по реакции зрителей, замысел удался.